"Una taglia per trovare i piromani"

In jeans e canottiera, insieme alla sua gente, ha spalato la terra e spento il fuoco che sistruggeva la Valle Peligna. Adesso, a emergenza finita, il sindaco di Prezza gioca duro e mette una taglia di 5mila euro sul piromane. "Più che taglia una ricompensa - dice Marianna Scoccia, 35 anni, eletta a giugno dello scorso anno nelle fila della Lista Civica - Tutto per trovare il responsabile di questo scempio".

Sindaco ha rinunciato alla sua indennità per mettere questa taglia. È così?

All'indennità avevo già rinunciato. Milleduecento euro al mese per 5 anni sono una cifra consistente e con questi soldi ho creato un fondo che utilizzo per ciò che occorre al paese. Ci abbiamo già realizzato diverse cose e ne prenderò una parte per offrire una ricompensa a chiunque..

