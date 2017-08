Ultimi giorni di sole, arriva Poppea e porta l'autunno

L'estate sta per subire un duro colpo. Secondo il sito ilMeteo.it, quella di oggi, sarà l’ultima giornata con egemonia dell'alta pressione Polifemo a tutto campo sul territorio nazionale. Già domani, giovedì, Polifemo cederà al Nord al ciclone Poppea, sotto la spinta di correnti instabili atlantiche, le quali arrecheranno temporali diffusi e spesso forti, in particolare tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, specie sui rispettivi settori alpini. Ancora rovesci e temporali diffusi sono previsti venerdì primo settembre al Nord, mentre nubi, locali rovesci e temporali si faranno più intensi sulla Toscana e localmente sul Nord Appennino. Rimarrà stabile e soleggiato il tempo sul resto del Centro-Sud. Ma, conferma ilMeteo.it, è solo il preludio a un guasto più serio ed esteso che prenderà via nel corso del weekend.

Continuerà a piovere al Nord, soprattutto sulle aree centro-orientali, anche nella giornata di sabato 2 settembre. Via via che il vortice si approfondirà verso il Nord Italia, calerà anche la temperatura con prima neve intorno ai duemila metri o persino sotto, sulle Alpi centro orientali. Per domenica 3 settembre, instabilità più estesa sul territorio con coinvolgimento nelle piogge anche del Centro-Sud e fiocchi in Appennino oltre i 2.200-2.300 metri. Per l'inizio della prossima settimana, appare probabile uno sprofondamento del vortice Poppea in posizione più centrale sul Mediterraneo con possibile fase di maltempo, verso martedì 5, soprattutto sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Insomma, fase estiva in forte crisi con l’avvento di settembre e rischio di fenomeni localmente violenti per la forte energia in gioco.