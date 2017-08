Stuprata in spiaggia da quattro uomini davanti al fidanzato, che ha reagito venendo picchiato e rapinato: è successo nella notte a Rimini, nei pressi del bagno 130 nella zona di Miramare. Vittime dell’aggressione due turisti polacchi, che sono stati ricoverati in ospedale. I due si trovano tuttora in osservazione al pronto soccorso di Rimini: le loro condizioni non sono gravi.

Sul fatto indaga la polizia, che sta cercando in queste ore tre o quattro persone di nazionalità ancora sconosciuta. Sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica. "Stiamo lavorando", è quanto commenta la Questura di Rimini. L’amministrazione comunale di Rimini ha espresso "totale assoluta solidarietà e vicinanza alla coppia" e si è resa disponibile per "ogni forma di supporto o aiuto".