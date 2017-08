Amatrice, un anno fa il terremoto

Una fiaccolata e 249 rintocchi di campana per non dimenticare, un anno dopo il terremoto che ha distrutto il centro-Italia, i morti di Amatrice e Accumuli. Questa notte sono iniziate le celebrazioni, la fiaccolata da piazza Sagnotti al parco don Minozzi ha costeggiato la zona rossa di Amatrice, poi la veglia di preghiera celebrata dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, con i familiari delle vittime. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha scoperto un monumento eretto nel parco in ricordo dei morti.