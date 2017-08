Yacht, ville, azioni e quote del golf club Casalunga di Castenaso. Sono i beni pignorati a Gianluca Vacchi e ora di proprietà di Banco Bpm. Lo riporta questa mattina "QN" spiegando che, dopo i pignoramenti di beni per 10 milioni e mezzo di euro, eseguiti tempo fa da Verona, in questi giorni sono scattate le azioni esecutive della banca. Mr. Enjoy, con i suoi 12 milioni di follower su Instagram, si troverebbe quindi in grossi guai finanziari a causa di un prestito da dieci milioni e mezzo di euro ottenuto dalla First Investment spa, la holding di partecipazioni di cui Vacchi è amministratore unico. Vacchi, dal canto suo, sembra non preoccuparsi dei guai finanziari e continua a postare foto sui suoi profili super sorridente tra barche, ville lussuose, belle donne e regali da capogiro.

Buddies.. @luisfonsi #gvlifestyle Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 8 Ago 2017 alle ore 09:38 PDT

Nell'ultimo post appare infatti, in compagnia della star della musica 2017, Luis Fonsi, il cantante di Despacito. E i commenti su Instagram sono abbastanza pesanti e ironici. Vacchi, che ha appena compiuto 50 anni, festeggiati con la nuova compagna, l'ex Miss Colombia, Ariadna Gutierrez, chissà se ora perderà il suo proverbiale sorriso.