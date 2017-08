Morte Mattia Dall'Aglio, si indaga per omicidio colposo

Ci sono ancora molte cose da chiarire sulla morte improvvisa di Mattia Dall'Aglio, il 24enne atleta in passato nel giro della nazionale di nuoto. I magistrati, il capo della procura di Modena Lucia Musti e il sostituto Katia Marino hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo una persona nel registro degli indagati. Giovedì sarà effettuata l'autopsia disposta dal magistrato. Servirà a stabilire se davvero Dall'Aglio è deceduto per un malore. Sembra che l'atleta cadendo abbia battuto la testa, se è così si dovrà stabilire se è stato invece l'urto a provocarne il decesso.