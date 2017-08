Fondi neri, corruzione e appalti pilotati. Sono queste le accuse mosse contro il sindaco di Torre del Greco (Napoli), Ciro Borriello, arrestato insieme ad altre 5 persone dalla Guardia di Finanza: tre misure sono di custodia cautelare in carcere e tre ai domiciliari.

Il primo cittadino è accusato di aver favorito la ditta "F.lli Balsamo S.r.l", realtà economica imprenditoriale operante nel settore dei rifiuti in varie province della Campania. "Le indagini hanno documentato che la società F.lli Balsamo - si legge in una nota della Procura di Torre Annunziata - ha costituito mediante escamotages contabili, fondi neri di denaro contante, funzionali a ripagare lautamente gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dal primo cittadino. Tali somme venivano consegnate al sindaco nel corso di incontri mensili in luoghi appartatati, privi di copertura di cellulari, mediante passaggi da un'auto all'altra". Ma nonostante questo gli incontri sono stati integralmente documentati con video e intercettazioni ambientali.