L'Italia è divisa in due. Al Nord i nubifragi, al Centro-Sud gli incendi.

I forti temporali, le intense piogge e grandinate hanno causato nella notte notevoli danni in alta Pusteria (Bolzano), in Alto Adige. E' stata chiusa la strada statale della Val Pusteria nel tratto Dobbiaco - San Candido. Nella zona di San Candido resta interrotta oggi la linea ferroviaria su cui le ferrovie svolgeranno verifiche per poter prevedere i tempi di riattivazione del servizio. Intanto è stato attivato un servizio sostitutivo di autobus per i passeggeri. Questa notte si sono verificati diversi temporali di forte intensità sopratutto nella zona di Braies e Dobbiaco dove si sono verificati violenti temporali che hanno causato numerosi interventi per allagamenti e smottamenti, riferiscono i vigili del fuoco di Bolzano in una nota, intervenuti con diversi Corpi, che hanno effettuato nella notte e durante la mattinata oltre 80 interventi. A causa di alberi abbattuti e di frane sono state chiuse al traffico la statale SS49 all'altezza di Valdaora, la Statale SS51 nel tratto Dobbiaco Cortina e la statale SS 244 della Val Badia. Nella zona di Braies in località Ferrara in val di Braies è uscito il torrente dall'alveo e ha inondato le case e abitazioni della zona a causa di oltre 100 mm di pioggia caduta in brevissimo tempo. Diverse autovetture sono state trascinate dalle correnti impetuose nel rio di Braies. Un treno regionale diretto a San Candido è rimasto bloccato ieri sera a causa di una frana a 4 km da Valdaora con 80 passeggeri a bordo che sono stati raggiunti e portati nei punti di assistenza allestiti nelle stazione di Valdaora e Monguelfo. A Ponticello si sono abbattute diverse frane a poca distanza dall'albergo Brückele. La strada di accesso allo stesso albergo è stata liberata dalle frane verso le 3 di mattina. Le operazioni sono rese difficili sia dall'oscurità come anche dalla mancanza di alimentazione elettrica nella zona che ha colpito circa 350 utenze. Oltre 200 soccorritori sono intervenuti nella zona. Presso la casa della cultura di Braies è stato allestito un punto di assistenza per la popolazione, da dove vengono anche coordinate le operazioni sul posto. Tutte le informazioni e le richieste di intervento sono coordinate dal Centro Situazioni Provinciale a Bolzano.

Il Centro va a fuoco Un incendio si è sviluppato in un camping sul Monte Terminillo, nel rietino. E' avvenuto la notte scorsa nella zona Pian de Valli. I Vigili del fuoco sono al lavoro e la statale Salaria 4-bis è chiusa in direzione del Terminillo per motivi di sicurezza. Il campeggio, circondato da boschi, è stato evacuato. E ieri è stato evacuato, invece, il centro storico di Capena, alle porte di Roma, a causa di un vasto incendio che ha interessato anche Morlupo.

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco anche oggi.