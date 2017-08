Gravissimo l'attore Roberto Azzurro accoltellato al collo a Benevento

Un attore teatrale 54enne di Benevento, Roberto Azzurro, è stato ricoverato nella notte in gravissime condizioni all’ospedale "Rummo" di Benevento dopo essere stato raggiunto da un fendente alla gola e al’addome. L’attore si trovava a bordo della sua auto e sarebbe stato fermato nei pressi dello svincolo per Paupisi, lungo la SS 372. Sono i carabinieri del Nucleo operativo di Benevento a indagare sull’accaduto e non escludono alcuna ipotesi, dalla rapina alla lite.