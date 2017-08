Bomba d'acqua a Cortina d'Ampezzo, muore una donna sotto i detriti

Dopo il caldo, al Nord arriva la pioggia. I danni e i morti. Una donna, Carla Catturani, 60 anni, medico in pensione, è stata travolta da una bomba d'acqua ed è morta nella sua auto spazzata via dai detriti la notte scorsa a Cortina d'Ampezzo. Molte case sono state allagate e la bomba d'acqua sui monti ha provocato lo smottamento di una colata di detriti che hanno ostruito i ponti a valle lungo l'alveo del torrente Riogene, causando l'allagamento dell'abitato di Alverà. Una donna rimasta coinvolta nella frana ha perso la vita dopo essere stata trascinata con la sua auto all'interno del torrente. Il mezzo è stato recuperato dal fango ma gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Sul posto sono attive 15 squadre dei vigili del fuoco, oltre a polizia, carabinieri e soccorso alpino.

Per la perla delle Dolomiti si ripete la maledizione della bomba d'acqua: due anni fa le vittime furono tre. Le squadre di soccorso sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Intanto la statale di Cortina è interrotta in tre punti: a Riogere, al Lago Scin e in località Alverà.