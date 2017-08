Truffa ai turisti, affittava case inesistenti per le vacanze a Ischia, Rimini e Gallipoli

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura nei confronti di un indagato ritenuto responsabile di truffa aggravata continuata. L'uomo ha messo a punto un meccanismo con cui ha effettuato una trentina di truffe a danno di turisti: pubblicava su siti Internet dedicati annunci di abitazioni in affitto - a Ischia e anche a Rimini, Riccione, Gallipoli -, ma le case vacanza erano inesistenti oppure non nella sua disponibilità. I clienti versavano la caparra su un conto corrente acceso sotto falso nome dal truffatore, che ha intascato circa 15mila euro. Adesso si trova nel carcere di Poggioreale.