Attentato di Capodanno a Firenze alla libreria di Casapound, arrestati 5 anarchici

Cinque presunti autori dell'attentato di Capodanno a Firenze, nel quale rimase gravemente ferito, perdendo una mano e un occhio, l'artificiere della polizia Mario Vece, sono stati arrestati dalla polizia in queste ore. Gli arrestati sarebbero cinque militanti anarchici. L'accusa è tentato omicidio. L'operazione, da quanto si apprende, sarebbe ancora in corso. Il pacco bomba era stato piazzato tra le maglie della saracinesca della libreria Il Bargello di via Leonardo Da Vinci, che fa riferimento al movimento di estrema destra di Casapound. L'ordigno aveva un timer ed è esploso quando il tecnico della polizia ha iniziato a esaminarlo.

L'operazione, coordinata dalla procura del capoluogo toscano, si sta svolgendo, nelle provincie di Firenze, Roma e Lecce, e sarebbe scattata in queste ore, spiegano gli investigatori, per evitare il pericolo di fuga degli indagati. Alcuni dei ricercati si sarebbero asserragliati sul tetto della Riottosa, un vecchio casolare occupato, che si trova al Galluzzo (Firenze). Nell'ambito della stessa operazione sono state fermate altre tre persone ritenute responsabili dell'attentato contro la stazione dei carabinieri di Rovezzano (Firenze) del 21 aprile dello scorso anno, quando vennero lanciate tre bottiglie incendiarie contro l'edificio.

L'accusa nei confronti dei cinque arrestati per l'attentato di Capodanno è costruzione, detenzione e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo, tentato omicidio e danneggiamento aggravato. Per i tre fermati per il lancio di bottiglie incendiarie contro la stazione dei carabinieri di Rovezzano, invece, le accuse sono di porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e danneggiamento aggravato.