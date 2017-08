Attacco a due pescherecci italiani tra Libia e Tunisia

Ieri pomeriggio, intorno alle 18, due pescherecci, Aliseo e Anna Madre, entrambi iscritti al Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo (Trapani), mentre si trovavano in acque internazionali antistanti la località tunisina di Zarzis, non distante dal confine con la Libia, sono stati oggetto di aggressione da parte di un'imbarcazione con ogni probabilità tunisina. Soltanto il contemporaneo intervento di un elicottero militare italiano e di un'unità navale della Marina tunisina ha permesso di evitare il peggio facendo allontanare l'imbarcazione, pare appartenente alle autorità doganali tunisine. Lo denuncia il presidente del Distretto della pesca e crescita blu, Giovanni Tumbiolo, che sottolinea "indignazione e sgomento per quanto accaduto".