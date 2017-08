Si presenta alla polizia col cadavere della fidanzata in auto

Erano scomparsi da ieri sera e di loro non si avevano più notizie. Lui 34 e lei 21. L'uomo si è presentato oggi negli uffici del comando della Polizia stradale di Palmanova in provincia di Udine per costituirsi: nella sua automobile trasportava il cadavere della fidanzata.

Agli inquirenti Francesco Mazzega, 34 anni, di Spilimbergo (Pordenone) ha confessato di aver strangolato Nadia Orlando, 21 anni, di Dignano (Udine). I due fidanzati lavoravano nella stessa azienda, una ditta specializzata in protesi ortopediche, dove si erano conosciuti e innamorati, la "Lima" di San Daniele del Friuli (Udine). Ieri sera era giù scattato l'allarme dei familiari perché i due non erano tornati a casa. Stamattina avrebbero dovuto presentarsi sul posto di lavoro alle 9 ma nessuno gli ha visti. L'uomo, dopo aver ucciso la ragazza, ha vagato in macchina per tutta la notte. Poi stamattina la decisione di costituirsi.