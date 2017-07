Dramma a Tenno, in provincia di Trento, dove i corpi di due giovani di 22 e 24 anni sono stati trovati in casa dai carabinieri. A chiamare il 112 sono stati i vicini che hanno sentito colpi di pistola poco prima delle 14 di oggi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Riva del Garda, che hanno isolato la zona per chiarire la dinamica della tragedia.

Le vittime sono Mattia Stanga, 24 anni, e Alba Chiara Baroni, 22 anni. Lui, operaio alla cartiera di cartiera di Riva del Garda, e lei barista sono stati trovati nel bagno al piano superiore della casa del ragazzo. L'arma risulta del giovane ed è regolarmente registratra, per uso civile, sportivo. Alla base della tragedia un violento litigio.