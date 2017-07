Prima accoltella l'autista di un pullman di linea a Santa Colomba, località nei pressi di Monteriggioni, in provincia di Siena. Poi aggredisce i carabinieri che per fermarlo gli sparano a una gamba. Il protagonista è un ivoriano di 19 anni che dopo una lite a bordo dell'autobus ha ferito l'autista con tre coltellate al torace.

Chiamati da alcuni passanti, i militari sono stati a loro volta aggrediti dal migrante, in stato di ebbrezza, che prima ha scagliato contro di loro una damigiana di vetro e poi li ha attaccati con il coltello. Grave l'autista dell'autobus, un 40enne di Rapolano (Siena) operato d'urgenza all'ospedale Le Scotte. Il giovane africano è piantonato in ospedale ma le ferite riportate non sarebbero gravi.