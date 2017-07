Fiamme allo stabilimento Fiat di Termoli, operai evacuati

Lo stabilimento della Fiat di Termoli è stato evacuato a causa di un incendio. Le fiamme sono divampate poco dopo le 14 tra le sterpaglie della zona industriale di Termoli, e l'incendio a seguito del forte vento ha investito una tensostruttura in plastica situata all'interno del sito interessando anche un deposito vicino ai locali mensa del capannone Termoli III. Sul posto sono all'opera vigili del fuoco e due Canadair per bloccare le fiamme alte doversi metri. I lavoratori, circa un migliaio, sono stati fatti uscire e le fiamme non interesserebbero impianti produttivi, impianti del gas o materiali pericolosi.

(24lug-13:00) Incendio sterpaglia coinvolge alcune tensostrutture stabilimento Fiat #Termoli(CB). Evacuati dipendenti, intervento in corso pic.twitter.com/WkKtChZmAB 24 luglio 2017

Sulla A14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto nord e Poggio Imperiale verso Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara a causa del denso fumo che ha invaso entrambe le carreggiate. Lunghe code si registrano verso Bari e in direzione Pescara.