Piromani per gioco: 4 ragazzi romani fermati a Montalto di Castro. Arrestato l'unico maggiorenne

Piromani per gioco. Ieri pomeriggio i carabinieri di Montalto di Castro hanno bloccato quattro giovani, un 21enne e tre 16enni, provenienti da Roma, mentre davano alle fiamme un rogo nel bosco di pini e cerri che costeggia la litoranea. Poco prima avevano appiccato altri due incendi a poca distanza. I vigili del fuoco, con il supporto del personale dell'antincendio della protezione civile, hanno spento le fiamme che hanno danneggiando 250 metri quadrati di macchia mediterranea.

Fermati dai carabinieri i quattro ragazzi hanno confessato il reato giustificando la loro condotta come una "bravata". Il maggiorenne è stato arrestato mentre i minori sono stati deferiti alla Procura di Roma, tutti per il reato di incendio doloso. Le indagini da parte dei Carabinieri continuano per accertare l’eventuale presenza in zona dei quattro amici, in concomitanza degli incendi che si sono verificati nei giorni scorsi.