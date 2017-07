Terremoto, scossa da 4.2 nel centro ItaliaEpicentro tra Amatrice e Campotosto

Una forte scossa di terremoto ha fatto tornare la paura tra Abruzzo e Lazio. Il sisma è stato rilevato tredici minuti dopo le 4 del mattino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e ha avuto magnitudo 4.2 con epicentro tra i Comuni di Campotosto, in Abruzzo, e Amatrice, nel Lazio, ad una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata distintamente avvertita anche a L'Aquila e a Rieti, dove alcune persone sono scese in strada per lo spavento. Paura anche ad Amatrice e nei luoghi colpiti dal terremoto del 24 agosto, dove la terra è tornata a tremare con forza.

Torna la paura nelle aree già colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Nella notte terremoto M = 4.2 vicino Campotosto @Radio1Rai @ILENIAINGUI pic.twitter.com/p6cAP8qdxy 22 luglio 2017

In seguito alla scossa delle 4.13 la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali. Non sono stati segnalati al momento danni a persone o cose.

"Siamo pochi e soli"

"La scossa si è sentita abbastanza anche se siamo abituati a sentirne di più forti. Nessuno è sceso in strada ma ormai qui a Campotosto, e nella frazione di Mascioni, siamo pochi. Siamo soli, la gente non viene più, ha paura, le scosse continuano, non è una bella situazione''. Lo ha detto il vicesindaco di Campotosto, Gaetana D'Alessio. "Abbiamo notato un netto cambiamento di temperatura: ieri sera faceva caldo, stamattina c'è freddo", aggiunge.