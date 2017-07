Mafia Capitale, è il giorno del giudizio per Buzzi e Carminati

Reggerà o meno l' accusa di associazione di stampo mafioso contestata dalla Procura di Roma a Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e "soci"? Si gioca tutto su questo punto cruciale la sentenza sul maxi processo "Mafia Capitale". Un quesito a cui oggi daranno una risposta i giudici della X sezione penale del Tribunale di Roma, presieduti da Rosanna Ianniello. Dopo centinaia di udienze celebrate nell'arco di 21 mesi nell' aula bunker di Rebibbia, con una media di 5 a settimana, a partire dal 5 novembre 2015, è arrivato finalmente il giorno della verità, o almeno della verità processuale. Ad attendere il verdetto ci saranno decine di giornalisti, cameraman delle tv tedesche, polacche e inglesi, ma anche sempli ci curiosi.

In totale la Procura ha sollecitato condanne per oltre cinque secoli di carcere nei confronti dei 46 imputati, una quindicina dei quali rispondono di 416 bis. Tra loro i presunti capi dell' organizzazione: l' ex terrorista nero Massimo Carminati e il ras delle cooperative rosse Salvatore Buzzi. Entrambi si trovano ristretti in regime di 41 bis, rispettivamente nel penitenziario di Parma e in quello friulano di Tolmezzo, da dove seguiranno in videoconferenza il capitolo finale di questo dibattimento, di cui non si sono persi un' udienza. L'accusa ha chiesto 28 anni di reclusione per il "cecato" e 26 anni e 3 mesi per l'imprenditore...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI