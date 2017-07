Emergenza incendi in mezza Italia. Un morto a Giugliano, roghi in Lazio e Toscana

Italia in fiamme. Restano Campania, Toscana e Lazio (in particolare, in queste ore, il territorio di Ladispoli) le aree del Paese che stanno richiedono la massima attenzione dei vigili del fuoco e della protezione civile per l’emergenza incendi di questi giorni. In Campania fra le zone più colpite quella dell’area del Vesuvio, dei centri alle pendici del vulcano, fra cui Torre del Greco, nel napoletano. Altra area campana battuta da elicotteri e canadair per contenere le fiamme è nella provincia di Salerno, dove sono anche state evacuate delle abitazioni: la fascia del Cilento, a partire da centri come Agropoli e poi Conca dei Marini e Baronissi. Ed stato arrestato un piromane a Teggiano, proprio nel salernitano, accusato di rogo di area boschiva nel Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano.

I roghi sono arrivati fin nel cuore di Napoli, sulla collina di Posillipo, uno dei quartieri residenziali più belli. Il fronte del fuoco di oltre 400 metri, si è sviluppato lungo la panoramica Via Petrarca e ha danneggiato una casa immersa nel verde, che in quel momento era vuota. Il forte vento ha alimentato un vasto incendio anche ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove nella notte sono state evacuate diverse case della frazione di Colle San Marco. Oltre alle squadre dei Vigili del fuoco sono intervenuti i Canadair.

A Giugliano, nel napoletano, un uomo di 53 anni è morto precipitando dal tetto del suo capannone mentre verificava i danni causati da un incendio. Sempre in provincia di Salerno, a Teggiano, è stato arrestato un piromane nel Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano. Il 24enne di origini romene è stato notato da un carabiniere fuori servizio che lo ha seguito a piedi in località Pedemontana.

In Toscana fra province piu colpite Livorno, Siena e Pistoia e nel grossetano Capalbio in particolare ieri. Intanto i vigili del fuoco di Saline di Volterra, nel pisano, sono intervenuti stamattina sulla strada regionale 68 direzione colle Valdelsa per un ampio incendio di sterpaglie che minacciava alcune abitazioni.