'Ndrangheta, sequestrato un milione di beni all'ex deputato Matacena latitante a Dubai

Gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria hanno sequestrato beni per un valore complessivo di 1,1 milioni di euro all'ex parlamentare all'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, condannato a 3 anni in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e latitante a Dubai. Il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito delle inchieste "Olimpia 2 e 3".

Le inchieste hanno ricostruito il ruolo dell'ex parlamentare nel salvaguardare gli interessi delle cosche reggine. Dalle indagini è emerso, scrivono gli inquirenti, come Matacena "pur di riuscire nel suo intento di essere eletto alla Camera dei Deputati nelle elezioni del 1994, abbia stipulato una sorta di 'patto con il diavolo' con le più rappresentative organizzazioni 'ndranghetistiche di questa città". Con il provvedimento di sequestro delle disponibilità bancarie e finanziarie, i giudici di Reggio Calabria confermano la "condizione di pericolosità che investe l'intero percorso di vita" di Matacena.