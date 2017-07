Val di Susa, travolge moto in strada dopo una lite: muore ragazza di 27 anni

Avevano litigato poco prima e l'autista di furgone Ford Transit nero ha seguito la moto, sulla quale viaggiavano un ragazzo e una ragazza di 27 anni di Moncallieri (Torino) e li ha speronati. È accaduto ieri pomeriggio a Condove, in Val di Susa, sulla statale 24. L'impatto tra il furgoncino e la moto è stato violentissimo. La ragazza, Elisa Ferrero è morta sul colpo, mentre il centauro, Matteo Penna (29) è stato trasportato in gravi condizioni e in eliambulanza al Cto di Torino. Un testimone ha riferito che l'autista del van, Maurizio De Giulio, (50 anni, torinese) e il motociclista, un paio di chilometri prima della rotonda di Condove, avevano discusso per motivi forse legati alla viabilità. Il 27enne, prima di allontanarsi, avrebbe sferrato un pugno contro un finestrino del veicolo. Abbastanza perché il conducente del pulmino decidesse di seguire i ragazzi cercando di travolgerli, schiacciandoli contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Susa, delle stazioni di Condove, Chiomonte e della stazione forestale di Almese per effettuare i rilievi. I militari hanno interrogato i testimoni e l'autista del van, risultato poi positivo all'alcol test. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale