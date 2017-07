Sfregio alla memoria di Giovanni Falcone, decapitata la statua a Palermo

Danneggiato il monumento dedicato a Giovanni Falcone davanti l'istituto comprensivo Falcone-Borsellino di via Marchese Pensabene 34, allo Zen, a Palermo. Alla statua è stata staccata la testa e un pezzo del busto, usati per sfondare il vetro superiore della porta d'ingresso della scuola. Indaga la polizia. In passato l'istituto è già stato oggetto di raid vandalici.