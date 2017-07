L'ondata di caldo non si fermerà. Ecco le previsioni

Il caldo non darà tregua. Parola di meteorologo. Oggi ancora caldo intenso soprattutto in Emilia Romagna e al Centrosud, con un'accentuazione del disagio dovuto all'afa. In molte aree del Nord - spiegano i meteorologi di Meteo.it - dopo un inizio di giornata con temperature molto alte, la calura tenderà ad attenuarsi grazie al passaggio di una perturbazione atlantica che causerà un'accentuazione dell'instabilità, con il rischio di temporali anche forti. La tendenza per la prossima settimana conferma che l'attuale ondata di calore proseguirà al Centrosud dove, fino almeno alla giornata di giovedì, si potranno registrare picchi di temperature superiori ai 35°C. Il caldo sarà meno intenso al Nord dove a tratti si potranno osservare alcuni locali episodi di instabilità, più probabili in prossimità del settore alpino e prealpino. Un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica si potrebbe profilare per l'ultima parte della settimana: a partire da venerdì, infatti, i modelli a nostra disposizione propendono per un'interruzione dell'ondata di caldo prima al Centronord, poi anche al Sud.

Le previsioni per oggi Al Nord atmosfera instabile con sviluppo di temporali sparsi, inizialmente soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina occidentale con locali sconfinamenti sulla pianura piemontese. Nel corso della giornata temporali più diffusi sulle Alpi con qualche fenomeno anche sulle pianure a nord del Po: rischio di fenomeni localmente di forte intensità, accompagnati da grandine. Nel resto del Paese tempo nel complesso soleggiato, anche se con un po' di nuvole maggiormente compatte sulla Liguria, la Toscana e la Sardegna. In serata proseguiranno i temporali tra le Alpi e l?alta pianura. Temperature ancora elevate, con massime anche superiori ai 35°C in Emilia Romagna e al Centrosud, in calo nel resto del Nord, specie nelle aree interessate dai temporali. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità alto al Sud (IdA pari a 95), medio al Centro (IdA pari a 90), basso al Nord (IdA pari a 65).

Previsioni per lunedì 10 luglio Nubi sparse sulle aree montuose, vicine pianure e in Liguria con locali temporali in sviluppo lungo l'arco alpino. In serata ancora instabile con rischio pioggia tra Alto Adige e Cadore. Nel resto d'Italia tempo soleggiato e sempre molto caldo, anche se con temperature in leggero calo sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Massime intorno ai 30°C al Nord con punte vicine ai 36°C solo in Emilia; nelle zone interne della Penisola, al Sud e in Sicilia punte di 37-38°C.

La tendenza per i giorni successivi La tendenza per la prossima settimana conferma la prosecuzione dell'attuale ondata di calore al Centrosud e in Emilia Romagna dove, fino almeno alla giornata di giovedì, si potranno registrare picchi di temperature superiori ai 35°C. Il caldo sarà meno intenso al Nord, con valori di poco superiori ai 30°C, e a tratti si potranno osservare alcuni locali episodi di instabilità, più probabili in prossimità del settore alpino e prealpino, ma con sconfinamenti anche sull'alta pianura nella giornata di martedì. Nella giornata di mercoledì qualche fenomeno anche sulle coste dell?alto Adriatico. Un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica si potrebbe profilare per l'ultima parte della settimana: a partire da venerdì, infatti, i modelli a nostra disposizione propendono per un' interruzione dell'ondata di caldo prima al Centronord e poi anche al Sud, per l?azione di una perturbazione atlantica accompagnata da aria più fresca.