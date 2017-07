Si trova nel reparto di rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina il bimbo di un anno colpito in testa dal crollo di intonaco nel Duomo di Acireale. Le condizioni del piccolo rimangono serie: ricoverato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania è stato portato a Messina per cure intensive pediatriche più specifiche. Il bimbo ha riporato una frattura della fronte e uno stato commotivo.

Il piccolo si trovava con i genitori nel Duomo per partecipare a un matrimonio. Vittima dell'incidente anche un trentenne, ricoverato al Cannizzaro per alcune ferite lacero contuse. Il Duomo è stato dichiarato agibile dai vigili del fuoco che hanno transennato la zona della navata sinistra interessata dal crollo. Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia di Acireale.