Raoul Bova nei guai, il pm chiede un anno per evasione fiscale

La procura di Roma chiede un anno di carcere per l'attore Raoul Bova: è accusato di "dichiarazione fraudolenta mediante artifici". Per il reato, di natura fiscale, sono a processo anche la sorella dell'attore e la sua ex moglie, per le quali sono state chieste condanne rispettivamente a un anno e quattro mesi e un anno. Secondo chi indaga Bova avrebbe trasferito costi alla società che gestisce la sua immagine per eludere il fisco, evadendo quasi 700 mila euro in poco più di cinque anni.