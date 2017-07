Sui migranti, in attesa che si trovino soluzioni concrete, è ancora crisi. E mentre l'Austria si dice pronta a presidiare il Brennero con l'esercito, anche il commissario europeo alle Migrazioni, interviene sulla difficile situazione italiana. E in un'aula quasi deserta è scontro tra Juncker e Tajani al Parlamento Ue.

Avramopoulos pro Italia "Oggi l'Italia si trova in una situazione delicata e la aiuteremo. Lo facciamo già politicamente, economicamente, materialmente. Abbiamo ottenuto risultati, ma bisogna raddoppiare gli sforzi per ridurre i flussi in modo significativo". Lo ha dichiarato il commissario europeo alle Migrazioni, Dimitris Avramopoulos, in un'intervista a Le Figaro, dove ha aggiunto: "La situazione dell'immigrazione com'è oggi non è più sostenibile".

Il vertice di oggi Il collegio dei commissari del'Unione europea, oggi, discuterà varie misure che giovedì saranno sottoposte all'attenzione dei ministri degli Interni dei vari Paesi dell'Unione. Si tratterà di un piano "molto concreto" su come affrontare questa situazione. Così ha assicurato Alexander Winterstein, portavoce della Commissione europea. A Winterstein, durante una conferenza stampa a Bruxelles, è stato chiesto cosa la Commissione avesse in programma per rispondere alle richieste dell'Italia. Un'altra portavoce di Bruxelles, Natascha Bertaud, ha ricordato che il commissario alle Migrazioni, Dimitris Avramopoulos, ha incontrato i ministri degli Interni di Italia, Francia e Germania a Parigi. Ripercorrendo i punti discussi, la portavoce ha ribadito che oggi a Bruxelles il collegio dei commissari "discuterà una serie di misure su come noi, gli altri Stati membri e l'Italia possiamo rafforzare il nostro lavoro collettivo sull'immigrazione, per aiutare e sostenere l'Italia e per ridurre i flussi sulla rotta centrale del Mediterraneo". Bertaud ha poi aggiunto che "questo dovrà formare la base delle discussioni del prossimo Consiglio Affari interni informale che si terrà a Tallin" nelle giornate di giovedì e venerdì. Ci sarà, ha proseguito Bertaud, "il bisogno di agire immediatamente, ma sapendo che questo problema non è nuovo e che le soluzioni che si possono trovare non lo sono altrettanto", "ciò che serve ora è una accelerazione di ciò che tutti noi facciamo - istituzioni europee, Stati membri e Italia - per attuare meglio le nostre politiche comuni in materia d'asilo". Sugli sbarchi, ha proseguito Bertaud, i ministri "hanno convenuto che l'Italia creerà una sorta di codice di condotta per le ong che operano nel Mediterraneo". A proposito di tale codice di condotta, la portavoce ha spiegato che "la situazione nel Mediterraneo è controllata dalla legge internazionale" e quindi le linee guida potrebbero consistere in una sorta di spiegazione più dettagliata di come applicare norme già esistenti. Serve, in particolare, un "miglior coordinamento delle operazioni condotte nel Mediterraneo", con "un chiaro numero di linee guida che copra tutti i diversi scenari su come le ong nel Mediterraneo cooperano e lavorano con i soggetti europei che conducono operazioni simili e con i centri competenti per direzione e gestione delle operazioni di ricerca e soccorso nelle loro rispettive aree". Sull'origine di tale codice, la portavoce ha precisato che "nella discussione è stata l'Italia ad avere l'idea e l'iniziativa di creare questo codice di condotta, con il pieno sostegno della Commissione".

Esercito al Brennero L'Austria si prepara a dispiegare sul confine con l'Italia, al passo del Brennero, fino a 750 soldati per far fronte al flusso di migranti da sud. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa austriaco, Hans Peter Doskozil, ha riferito il quotidiano austriaco Krone Zeitung. "Dobbiamo prepararci per gli sviluppi della situazione migratoria in Italia. Mi aspetto che i controlli al confine siano attivati molto presto e sia richiesta l'assistenza", ha affermato Doskozil. Ha inoltre definito il dispiegamento "indipensabile, se il flusso dall'Italia non diminuirà". Le forze militari, secondo il ministro, possono essere "pienamente operative entro 72 ore, in caso di allarme lanciato dai servizi competenti". Parte del dispiegamento, inoltre, può essere in azione in tempi ancora più veloci, secondo i collaboratori di Doskozil citati dalla testata austriaca. Inoltre, domenica il ministero della Difesa ha inviato quattro carri armati in Tirolo, in modo che siano pronti a essere utilizzati per bloccare le strade al valico se necessario.