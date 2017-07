Migranti, Francia e Germania aiuteranno l'Italia

Nel corso dell'incontro tenutosi domenica sera a Parigi fra i ministri dell'interno di Italia, Francia e Germania, Marco Minniti, Gerard Collomb e Thomas de Maiziere, alla presenza del Commissario europeo per l'immigrazione Avramoupolos si è convenuto di "sostenere" l'Italia sulla questione migranti che in questi giorni la stanno mettendo sotto pressione per il gran numero di sbarchi. Pertanto - a quanto si apprende - tutti i ministri lavoreranno insieme per avanzare una serie di proposte concrete da presentare al prossimo vertice di Tallinn.