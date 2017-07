Malore sul traghetto diretto in Sardegna, bimba di 2 anni trasportata in ospedale con l'eliambulanza

Questa mattina, un'eliambulanza di Ares 118 è intervenuta su un traghetto della Moby diretto in Sardegna, per prestare assistenza ad una bambina di due anni con una grave crisi respiratoria. Il traghetto, quando ha lanciato l'allarme, si trovava a circa 50 miglia dalla costa, dopo essere partito da Civitavecchia. È partito immediatamente l'elicottero Pegaso 33 dalla base di Viterbo, equipaggiato anche con verricello per permettere all'equipe sanitaria di raggiungere la piccola paziente sul traghetto. Il pilota dell'eliambulanza, una volta raggiunta l'imbarcazione, è riuscito ad atterrare sulla piazzola presente all'ultimo piano della nave. Medico ed infermiere di Ares 118 hanno preso in carico la bambina, intubandola. La piccola è stata trasportata in codice rosso al Gemelli per le cure del caso.