Arrestata foreign fighters italiana Era pronta a morire per l'Isis

È stata arrestata il 22 giugno scorso a Tortona, in provincia di Alessandria, Lara Bombonati, 26 anni piemontese convertita all'Islam con il nome di Khadija. La procura di Torino ne ha richiesto l'arresto perché sospettata di essere una foreign fighter. La donna, insieme al marito Francesco Cascio, era stata espulsa dalla Turchia per sospetta radicalizzazione ad ambienti vicini all'Isis. L'uomo di fatto sosteneva la causa combattendo, mentre Khadija forniva assistenza logistica sanitaria e psicologica oltre che prestandosi a fare da staffetta verso il territorio turco. Cascio, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto ucciso durante un'irruzione armata in un campo di addestramento in territorio siriano, Khadija è stata espulsa e rimpatriata in Italia, dove ogni suo movimento è stato monitorato fino all'arresto da parte della Digos. A tradirla l'utilizzo di chat come Telegram, Whatsapp e Facebook, che hanno aiutato le forze dell'ordine a seguire ogni suo spostamento. Negli ultimi tempi aveva contattato le sorelle musulmane via Skype, con utenza Jalyk, esprimendo l'intenzione di lasciare l'Italia e fare ritorno in Siria.