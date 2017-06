Dirigente d'azienda evirato e ucciso dalla compagna ex badante della madre

Un dirigente aziendale di 63 anni, Claudio Palladino, dopo essere stato accoltellato con almeno otto fendenti al corpo, sembra ancora in fin di vita, è stato evirato dalla compagna ed è morto per le ferite riportate: è successo questa mattina, in un appartamento a Modena. La donna, Verona Popescu, una rumena di 50 anni, è stata arrestata in flagranza di reato ed ha confessato l'omicidio dopo un interrogatorio concluso nel primo pomeriggio. E' stata la reo-confessa, che lavorava in passato come badante per la madre del 63enne, ad avvisare la polizia. Interrogata dal pm Lucia De Santis, la 50enne ha ammesso le proprie responsabilità.

Mentre il suo racconto è considerato compatibile, per quanto riguarda la dinamica del fatto di sangue, con le prime verifiche effettuate sul posto da investigatori, inquirenti e medico legale viene giudicato a poco credibile il movente. Gli inquirenti potrebbero disporre accertamenti sullo stato di salute della donna. Il pm chiederà la convalida dell'arresto.