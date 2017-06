Maturità, via alla seconda prova d'esame

La versione di latino per il classico è di Seneca. Il brano è tratto da "Il valore della filosofia".

Allo scientifico, per il problema, la bicicletta dalle ruote quadrate. In uno dei due problemi di matematica proposti ai ragazzi per la maturità 2017 dal ministero dell'Istruzione si chiede di calcolare il profilo della pedana per far muovere una bicicletta dalle ruote quadrate. Il secondo problema è una funzione classica con punti angolosi. Su due problemi e dieci domande, per superare la prova agli studenti è richiesto di risolvere almeno un problema e di rispondere ad almeno cinque domande.

Prosegue l'esame di Maturità con la seconda prova. Dopo la prova di ieri di italiano, oggi più di 500mila candidati in tutta Italia se la vedranno con un compito diverso a seconda delle scuole superiori. Fra gli altri, al liceo classico gli studenti affronteranno la versione di latino, allo scientifico con la prova di matematica. L'esame ha avuto inizio alle 8.30 con l'apertura del plico telematico. Dopo la seconda prova, qualche giorno di pausa fino a lunedì 26, momento del cosiddetto quizzone. Dopodiché inizieranno gli orali: non c'è una data uguale per tutti, ma nella maggior parte dei casi inizierà un paio di giorno dopo l'ultimo scritto, al termine della correzione degli elaborati. Ecco cosa si troveranno ad affrontare gli studenti oggi.

I Licei

Le materie per la seconda prova sono: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Matematica al Liceo scientifico - opzione Scienze Applicate; Lingua straniera L1 al Liceo linguistico; Scienze umane al Liceo delle scienze umane; Diritto ed economia politica al Liceo delle scienze umane - opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali, caratterizzanti l?indirizzo di studi nel Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico;

Gli Istituti tecnici

Tra le materie scelte per i Tecnici: Economia aziendale per l?indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Discipline turistiche e aziendali per il Turismo; Impianti energetici, disegno e progettazione per l?indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia - articolazione Energia; Struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo per l?indirizzo Trasporti e Logistica; Topografia per l?indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Gli Istituti professionali

Tra le materie scelte per i Professionali: Scienza e cultura dell?alimentazione per l?indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera - articolazione Enogastronomia; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l?indirizzo Servizi commerciali; Tecniche di produzione e di organizzazione nell?indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria; Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva per l?indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria, opzione Produzioni audiovisive.