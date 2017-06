Un caso di meningite alla materna a Roma

Un altro caso di meningite a Roma, nella scuola materna Comano in III Municipio, quartiere Nuovo Salario. «Lunedì 12 ci è arrivata la notifica di segnalazione di una bambina ricoverata (tuttora) all' ospedale pediatrico Bambino Gesù per sintomatologia sospetta, a cui l' esame dell'emocoltura ha dato esito positivo», conferma il dottor Stefano De Luca della Asl Roma 1.

«Vuol dire - prosegue che le analisi hanno rilevato un meningococco nel suo organismo che, allo stato attuale, deve ancora essere tipizzato. A brevissimo sapremo gli esiti degli accertamenti. La bimba sta bene». «Abbiamo attivato da subito, nel migliore dei modi, la procedura da seguire in questi casi - evidenzia De Luca - condividendola con le dovute precauzioni d'obbligo, dall'inizio, con i familiari, quelli maggiormente esposti...

