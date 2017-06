Nave urta la banchina a Ischia, 29 feriti tra i passeggeri

Paura tra i vacanzieri di Ischia. Una nave ha urtato la banchina e 29 turisti sono rimasti feriti. L'incidente è accaduto nel porto di Casamicciola. La "Maria Buono", imbarcazione della compagnia privata Medmar era in fase di attracco quando qualcosa è andata storta e la nave è andata a sbattere contro la banchina. In quel momento i passeggeri aspettavano di sbarcare e sono stati sbalzati a terra. In 29 sono rimasti contusi e hanno riportato escoriazioni. Sono stati medicati dai sanitari dell'ospedale Rizzoli. Solo una donna è stata soccorsa in ambulanza per un lieve trauma cervicale. l traghetto era partito alle 8.15 dal porto di Pozzuoli e ha urtato la banchina intorno alle 9.30. Nell'urto, danneggiati anche quattro ciclomotori. La "Maria Buono" è stata fermata dalla Capitaneria di Porto. E sono in corso gli accertamenti tecnici di rito per capire le cause dell'incidente.