Meningite, dopo Roma nuovi casi a Firenze e Bologna

Nuova ondata di casi di meningite, dopo quello in una scuola materna di Roma, ce ne sono altri due a Bologna e Firenze.

Un 26enne, colpito da meningite di tipo C, è stato ricoverato all'ospedale di Ponte a Niccheri, a Firenze. Lo rende noto la Asl Toscana centro spiegando che il caso «è stato notificato ieri» e il giovane, residente nel territorio fiorentino, studente in un'altra regione, era in visita da diversi giorni presso l'abitazione dei propri parenti. Il 26enne, fa sapere ancora l'Asl, non era vaccinato per il meningococco C ed è attualmente ricoverato all'ospedale in condizioni pressoché stabili, in lieve miglioramento rispetto a ieri. L'Asl si è attivata immediatamente mettendo in atto tutti gli interventi preventivi necessari, sottoponendo a profilassi farmacologica i contatti stretti del giovane emersi dall'inchiesta epidemiologica. Nella nota, l'Azienda sanitaria ricorda che «risultano registrati nel sistema di sorveglianza della Regione Toscana 6 casi di meningococco C, di cui 1 a Pistoia, 2 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Firenze» e che «negli anni 2015-2016 in Toscana si sono registrati complessivamente 61 casi di meningococco di tipo C».

E un caso di meningite di tipo C si è verificato a Bologna. Ad essere stata contagiata è stata una 71enne, che al momento è ricoverata in rianimazione all'ospedale Maggiore con prognosi riservata. Dopo il ricovero dell'anziana, sono subito scattate le misure per prevenire un'eventuale contagio. Tutte le persone vicine alla donna, in tutto circa una decina, sono state rintracciate e sottoposte alla terapia antibiotica prevista in questi casi. La situazione è monitorata dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica.