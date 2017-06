"Terremoto, scossa da 5.1 a Macerata". Ma è un errore e l'INGV si scusa

La terra trema, ma per un errore tecnico. L'incubo del terremoto è tornato all'alba con un'allerta dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha segnalato in provincia di Macerata una scossa di magnitudo 5.1 ma per fortuna si è trattato di un falso allarme. "Alle ore 5,17 italiane di questa mattina è avvenuto un evento sismico di magnitudo ML 1.6 con epicentro nei pressi di Pieve Torina (MC) - spiega l'INGV - A causa di un problema tecnico è stata erroneamente associata a tale evento una magnitudo Mb 5.1 di un terremoto avvenuto nelle Filippine con pubblicazione sulla Lista Terremoti dell'Ingv. Il problema è stato prontamente corretto. Ci scusiamo per l'inconveniente", si legge in una nota dell'istituto che ha cancellato l'errato "alert" circa trenta minuti dopo la pubblicazione.

Secondo quanto si è appreso, l'errore è stato determinato da un malfunzionamento di sistema che sovrapposto i due eventi sismici, avvenuti nello stesso istante ma estremamente lontani sia per entità sia per collocazione geografica.