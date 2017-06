Salgono a 2.988 i casi di morbillo registrati in Italia dall'inizio dell'anno, secondo l'ultimo bollettino settimanale dell'Istituto superiore di sanità relativo al periodo 5-11 giugno. Rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, le infezioni sono 137 in più (erano 2.851 i casi nel bollettino relativo al periodo 29 maggio-4 giugno). Le diagnosi fra gli operatori sanitari passano da 224 a 237 (+13).

L'89% dei casi riguarda persone non vaccinate, il 6% vaccinati con una sola dose. Il 35% dei pazienti ha avuto almeno una complicanza, il 40% è stato ricoverato, il 15% è arrivato in pronto soccorso. L'età mediana dei contagiati è 27 anni. La fascia d'età più rappresentata è quella dai 15 ai 39 anni (56% dei casi), seguita dagli over 39 (18%).