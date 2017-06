Scontro fra treni in Salento: dieci feriti

Dieci persone sono rimaste ferite, in modo non grave, nello scontro tra due treni delle Ferrovie Sud Est nei pressi di Galugnano, piccolo centro del Salento a circa 12 km da Lecce. Secondo quanto riportato dai medici del 118 presenti sul posto, le persone coinvolte nello schianto avrebbero riportato contusioni ed escoriazioni, ma nessuno si trova in codice rosso.

Per arrivare sul luogo dello scontro i soccorritori hanno dovuto percorrere un tratto di circa 20 minuti a piedi dalla stazione di Galugnano, portando le attrezzature attraverso i campi.