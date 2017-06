Formiche nel letto a Napoli, il ministro Lorenzin: "Fatto indegno, inviata una task force in ospedale"

"Una cosa indegna. Come tutti abbiamo appreso la notizia dai siti". Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha commentato ai microfoni di Sky Tg24 il caso scoppiato all'ospedale San Paolo di Napoli, dove una paziente ricoverata giaceva in un letto pieno di formiche. "Già ieri ho mandato i Nas, oggi manderemo una task force per verificare tutte le responsabilità - ha detto ancora il ministro - ci sarà un accertamento sulla direzione dell'ospedale. Dalle prime indagini è emerso che c'erano dei lavori all'interno del reparto e poi hanno trovato queste lenzuola infestate in un magazzino".

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è recato questa mattina all'ospedale San Paolo di Napoli per un sopralluogo. Con il presidente anche gli ispettori del nucleo regionale che stanno raccogliendo informazioni e stilando verbali per verificare le possibili responsabilità. Contro il governatore, responsabile della sanità che è materia regionale, si scaglia la Lega: "Quanto sta accadendo negli ospedali campani è l'ennesima testimonianza dell'incapacità del governatore De Luca di gestire il sistema sanitario regionale", scrive la deputata della Lega-NcS Giuseppina Castiello firmataria di un'interrogazione al governo.