Stato-Mafia, il pm Di Matteo: Riina è lucido e continua ad esternare

Salvatore Riina il 30 marzo scorso, apparendo assolutamente lucido e orientato ha esternato, durante una pausa di questo processo, parlando dello "zio Saro" Cattafi, ma anche sui rapporti tra Vito Ciancimino e Licio Gelli e tra Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano. Inoltre il boss ha parlato anche sulla morte del dottor Francesco Di Maggio". Lo ha detto il pm Nino Di Matteo, al processo sulla trattativa tra Stato e mafia, in corso al bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Le esternazioni dell'anziano boss corleonese sono state ascoltare da un assistente capo della polizia penitenziaria che ha stilato una relazione. Per questa ragione il pm Di Matteo ha chiesto alla Corte di assise di potere sentire, in dibattimento, il funzionario della polizia penitenziaria.