Nella partita giudiziaria tra Equitalia e Diego Armando Maradona bisognerà giocare anche i tempi supplementari. Ieri infatti il Tribunale di Cassino ha rinviato l'udienza a carico del Pibe de Oro. Il secondo round è previsto per il prossimo 6 luglio, visto che il giudice per le indagini preliminari, Salvatore Scalera, ha accolto le eccezioni presentate dall'avvocato del campione rinviando l'udienza al prossimo mese. Maradona parla in esclusiva al Tempo: "Io, perseguitato per il mio nome".

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI