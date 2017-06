Arezzo, la bimba dimenticata in auto è morta nella prima mezz'ora

Autopsia choc. Tatiana 16 mesi, dimenticata in auto dalla mamma che andava al lavoro a Castelfranco di Sopra (Arezzo) è morta per un colpo di calore. La notizia è stata data dai giornalisti di "Pomeriggio Cinque". Il decesso, da quanto si è saputo, è avvenuto nella prima mezz'ora di permanenza della piccola in macchina, che in pochissimo tempo aveva raggiunto una temperatura superiore ai 40 gradi. Era stata la madre ad accorgersi della tragedia, dopo il turno di lavoro, verso le due del pomeriggio. La piccola è stata nell'auto a partire dalle 8 del mattino. Ma è morta nell'arco dei primi trenta minuti.