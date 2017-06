Video falsi sul Blue Whale, bufera su Le Iene

Filmati presi a casaccio dalla rete. Esplode la polemica sul servizio de "Le Iene" dedicato al fenomeno del "Blue Whale", la sfida social che può suggestionare i giovani ed indurli fino al suicidio. I video mandati in onda dal programma Mediaset lo scontro 14 maggio che mostravano adolescenti sul punto di togliersi la vita non sarebbero veri. A sollevare il caso è stata la pagina Facebook "Alici come prima" che ha messo subito in discussione la veridicità dei filmati.

Poi in un'intervista rilasciata ieri al "Fatto Quotidiano" è stato lo stesso Matteo Viviani, l'autore del servizio tv, ad ammettere di non aver fatto tutte le verifiche necessarie sui video mandati in onda. "Me li ha girati una tv russa su una chiavetta e ammetto la leggerezza nel non aver fatto tutte le verifiche - ha spiegato - ma erano comunque esplicativi di quello di cui parlava il servizio".