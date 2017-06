Arezzo, bimba morta in auto: la mamma indagata per omicidio colposo

La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per il caso della bambina di 16 mesi morta ieri, a Castelfranco di Sopra (Arezzo), nell'auto dove la madre l'aveva dimenticata. Proprio la mamma, Ilaria Naldini, 38 anni, segretaria comunale di Castelfanco-Pian di Scò è stata iscritta nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. La donna, ieri, è stata interrogata a lungo dal pm titolare dell'indagine, Andrea Claudiani. Ilaria Naldini, accompagnata dal marito Adriano Rossi e dall'avvocato Andrea Frosali, avrebbe confermato al magistrato di essere stata convinta di aver portato la piccola al nido. Il pm ha affidato l'incarico per l'esame autoptico sul corpo della piccola Tamara che verrà effettuato domani presso l'ospedale valdarnese della Gruccia.