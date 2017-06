Mamma dimentica la figlia di 18 mesi in auto, la piccola muore ad Arezzo

Tragedia a Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo: una bambina di diciotto mesi è morta colpita da un arresto cardiaco. Da una prima ricostruzione, sembra che la figlioletta sia stata dimenticata in auto sotto il sole dalla mamma: la donna si sarebbe recata al lavoro senza fermarsi prima all'asilo nido per lasciare la piccola che in quel momento stava dormendo nella vettura.

La tragedia si è consumata in piazza Vittorio Emanuele. Sembra che ad accorgersi della piccola riversa sul seggiolino sia stata proprio la mamma, che ha immediatamente aperto l'auto tirando fuori la figlioletta. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi praticati prima da alcuni passanti, anche con l'ausilio di un defibrillatore, poi dai sanitari del 118 mentre si organizzava l'intervento con l'elicottero Pegaso per il trasferimento in ospedale.