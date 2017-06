Torino, "c'è una bomba": caos e feriti tra i tifosi della Juventus

Drammatico finale di partita in Piazza San Carlo a Torino, dove migliaia di tifosi della Juve stavano assistendo all'ultimo atto della Champions League. Intorno alle 22,15 centinaia di tifosi, probabilmente spaventati dall'esplosione di una bomba carta, hanno iniziato a spingere e hanno sfondato la barriere protettive davanti al maxi schermo. Decine di persone sono state travolte e in molti casi si sono tagliate per i vetri che si trovavano per terra.

"Un ragazzo ha lanciato un petardo dicendo che era una bomba", ha raccontato un testimone ai microfoni di Rainews24. Altri però riferiscono di non aver sentito nulla del genere. Alcune persone sono rimaste contuse nella calca. Le telecamere della Rai hanno inquadrato un tifoso straniero con la testa insanguinata. Il fuggi fuggi generale ha fatto cadere alcune persone a terra e contro le barriere che delimitavano la piazza.

Numerosi i feriti. Secondo la Questura sono 600. Circa 370 quelli lievi accertati finora, in codice verde e giallo. Duecento al momento le persone soccorse al Mauriziano, cento alle Molinette, settanta al Cto. Almeno altre sei persone sono in codice rosso. C'è anche un bambino con trauma cranico e toracico tra i feriti di piazza San Carlo a Torino. E' in prognosi riservata al Regina Margherita.

Tavolini dei locali sotto i portici rovesciati, sciarpe della Juventus abbandonate tra le bottiglie di plastica, transenne a terra. Tracce di sangue sulle tovaglie e sui marmi dei pavimenti. È lo scenario che si apre a chi si affaccia sulle aree limitrofe di piazza San Carlo. Molti, scappando, hanno trovato rifugio nei locali. "Ho sentito un botto e poi sono corso, ero un po' più avanti rispetto alla statua del cavallo", racconta un testimone. Diverse ambulanze stanno soccorrendo i tifosi della Juventus rimasti contusi nella fuga da piazza San Carlo.