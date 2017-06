Meteo, il clima estivo si prende una pausa: arriva il maltempo

Il bel tempo, con clima quasi estivo, si prende una pausa: da questa notte l'alta pressione africana darà i primi segnali di cedimento e consentirà a più fresche correnti atlantiche di infiltrarsi sulle regioni settentrionali dove quindi si formeranno alcuni temporali, che potrebbero essere anche di forte intensità, accompagnati da un sensibile ridimensionamento delle temperature. Quelle di lunedì e martedì saranno due giornate con tempo instabile sul Nord Italia, a tratti perturbato, dove sono attese numerose piogge. La colonnina del termometro scenderà leggermente al di sotto delle medie, con valori relativamente freschi per il periodo.

Domani al mattino qualche pioggia o temporale isolato su Liguria e Lombardia, che nel corso della giornata si estenderanno a Trentino Alto Adige e Alpi orientali. I fenomeni tenderanno a interessare parzialmente e in forma più attenuata i settori centro-settentrionali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia e localmente anche l'Emilia Romagna. Dopo un temporanea parziale attenuazione nel pomeriggio, le precipitazioni torneranno a presentarsi di nuovo in modo diffuso tra Piemonte e Lombardia per fine giornata. Qui le temperature saranno in diminuzione, mentre saranno stazionarie al Centro e addirittura in aumento al Sud.

Lunedì la seconda perturbazione atlantica in arrivo prolungherà l'instabilità al Nord, dove resterà alto il rischio di rovesci o temporali, che nel frattempo coinvolgerà anche la Sardegna e le zone interne del Centro. Tempo ancora abbastanza buono e molto caldo, invece, al Sud e sulla Sicilia. Qui la situazione cambierà martedì, quando arriverà la perturbazione, che comunque non abbandonerà Centro e Nord. Per un miglioramento bisognerà aspettare mercoledì, quando il ritorno di un'area anticiclonica africana poterà un miglioramento in tutta Italia, con un sensibile aumento delle temperature.