Poco ma creativo, ecco il sesso alla romana. Nella Capitale a letto sotto la media nazionale

«E come o famo? O famo strano». Carlo Verdone e Claudia Gerini: «o famo strano» frase indimenticabile. Presa alla lettera nella Capitale dove trionfa il detto, ma al posto del marito tra le quarantenni c’è il "toy boy". Lo dimostra l'ultimo sondaggio realizzato questo mese da CougarItalia.com, il sito d’incontri per donne mature in cerca di uomini più giovani, che ha preso in esame un campione di 4 mila donne di età compresa tra i 35 ed i 48 anni iscritte al portale. Per rendere più intrigante il rapporto all’insegna della trasgressione a Roma il 68% del campione dichiara infatti di gradire «farlo strano» proprio come la celebre coppia Ivano e Jessica, una delle tre di freschi sposi nel film del 1995 "Viaggi di nozze", che segue le vicende di tre coppie, dal matrimonio alla luna di miele.

