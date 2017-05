"Sei un trans". Nina Moric a processo dopo gli insulti a Belen

Un astio dovuto a un ex in comune tramutatosi in una contesa giudiziaria. Fra l'argentina Belen Rodriguez e Nina Moric non è mai scorso buon sangue, ma ora le due showgirl saranno faccia a faccia al Tribunale di Milano. La croata, recentemente approdata alla politica con l'aderenza al movimento CasaPound, è stata rinviata a giudizio per diffamazione dal gip del palazzo di giustizia meneghino. La querela era stata sporta dall'attuale compagna del pilota Andrea Iannone per delle frasi proferite dalla Moric nel 2015 durante la trasmissione "La Zanzara" in onda su Radio 24.

L'ex di Fabrizio Corona, anch'egli a processo a Milano per altre vicende, definì già sui social la Rodriguez come un "viados", confermandolo durante la diretta condotta da Giuseppe Cruciani. "Non è una bella persona come tutti credono...perché - avrebbe detto la Moric in radio - quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda". La madre del figlio avuto durante la relazione con Corona avrebbe sostentuto che questi avrebbe "avuto gli incubi quando aveva cinque anni". A dire della Moric inoltre, Belen "minacciava che portava via mio (della croata ndr) figlio". Il processo, che vedrà le ex di Fabrizio Corona l'una contro l'altra, inizierà il 7 luglio prossimo.